У Херсоні знову виявили міни “пряник”

У Херсоні знову виявили міни типу “пряник”, повідомили у Херсонській МВА.
Вибухівку знайшли на вулиці Грушевського у районі перехрестя з Готельним провулком.
“Обмежте пересування вказаною територію. Район мінування може бути значно більшим”, – попередила місцева влада.
Мешканців закликали не торкатися підозрілих предметів та негайно повідомляти про знахідки відповідні служби.
- Російська армія обстріляла сьогодні лікарню у селищі Білозерка Херсонської області. Внаслідок атаки постраждав 59-річний працівник медзакладу. Його госпіталізували з вибуховою травмою та струсом головного мозку.