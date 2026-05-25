У Херсоні знову виявили міни “пряник”

У Херсоні знову виявили міни типу “пряник”, повідомили у Херсонській МВА.

Вибухівку знайшли на вулиці Грушевського у районі перехрестя з Готельним провулком.

“Обмежте пересування вказаною територію. Район мінування може бути значно більшим”, – попередила місцева влада.

Мешканців закликали не торкатися підозрілих предметів та негайно повідомляти про знахідки відповідні служби.