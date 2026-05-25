Росіяни вдарили по Павлограду. Поранено людей, зокрема дитину (доповнено)

Понівечена багатоповерхівка. 

Наслідки російського удару по Павлограду
Фото: Дніпропетровска ОВА

Сьогодні, 25 травня, російська армія атакувала Павлоград на Дніпропетровщині. Поранені п'ятеро людей, зокрема 18-річний юнак та 6-річна дитина. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог завдав удару по Павлограду. Спалахнула пожежа. Понівечена багатоповерхівка", – повідомив він. 

Доповнення. Об 11:13 повідомили про те, що вже є п'ятеро постраждалих у Павлограді. Серед них – 6-річний хлопчик. Дитина на амбулаторному лікуванні. 

Спочатку Ганжа писав, що поранень дістав юнак 18 років. Він госпіталізований у середньому стані. Згодом додав, що поранених троє. Окрім 18-річного хлопця, поранень дістали чоловіки 43 і 45 років. Усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Наслідки удару по Павлограду
Фото: ОВА в Telegram
Наслідки удару по Павлограду

