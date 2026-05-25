Суспільство / Війна

Вчора Росія пошкодила у Києві близько 300 об’єктів. Більшість із них – це будинки

Продовжують ліквідовувати наслідки атаки у Шевченківському та Подільському районах столиці.

Наслідки російської атаки на Київ 24 травня
Фото: ДСНС

Під час вчорашньої атаки Росія пошкодила у Києві близько 300 об’єктів. Більшість із них – це житлові будинки. Станом на ранок 25 травня продовжують ліквідовувати наслідки атаки у Шевченківському та Подільському районах столиці.

Про це у телеграмі розповів український президент Володимир Зеленський.

«У Шевченківському та Подільському районах Києва продовжуються роботи з ліквідації наслідків вчорашніх російських ударів. Майже 100 працівників ДСНС залучено до робіт. Загалом у Києві було пошкоджено близько 300 обʼєктів. Найбільше серед них житлових будинків – протягом дня вчора надійшли заявки щодо різних ступенів пошкодження у майже 150 приватних і багатоповерхових будинках», – повідомив глава держави.

Станом на ранок 25 травня відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей. У лікарнях перебуває 21 людина, решта отримують допомогу амбулаторно.

Загалом від вчорашнього обстрілу постраждали шість наших областей, тому, за словами Зеленського, захисту має бути більше і підтримка ППО – це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях. Також обов’язково продовжувати тиснути на Росію на усіх рівнях.

  • Унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки по Україні постраждали близько 100 людей, четверо загинули. Найбільше постраждав Київ. Росія била по місту дронами і ракетами різних типів.
