Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
ГоловнаСуспільствоВійна

У Сумській області Росія вбила одну людину і поранила чотирьох

Загиблим є 24-річний чоловік. 

У Сумській області Росія вбила одну людину і поранила чотирьох
Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Поліція Сумщини

У Сумській області вчора унаслідок російських ударів загинув чоловік. Ще четверо людей поранені.

Про це написали у обласній поліції

Упродовж минулої доби ворог обстріляв 49 населених пунктів Сумської області. На місцях працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

Реклама

У Краснопільській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника по автомобілю загинув 24-річний чоловік, у Глухівській – через удар безпілотника постраждав 75-річний.

У Миколаївській сільській громаді внаслідок скидання вибухівки з безпілотника поранення отримав 55-річний чоловік, а в Середино-Будській громаді внаслідок атаки російського БпЛА постраждала 57-річна жінка.

У Ворожбянській громаді через удар ворожого дрона травмовано 80-річну жінку.

Також зафіксували руйнування та пожежі у низці населених пунктів області. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, авто та об’єкти інфраструктури.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 КК України (воєнні злочини). Триває досудове розслідування.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies