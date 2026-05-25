У Сумській області Росія вбила одну людину і поранила чотирьох

У Сумській області вчора унаслідок російських ударів загинув чоловік. Ще четверо людей поранені.

Про це написали у обласній поліції.

Упродовж минулої доби ворог обстріляв 49 населених пунктів Сумської області. На місцях працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

У Краснопільській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника по автомобілю загинув 24-річний чоловік, у Глухівській – через удар безпілотника постраждав 75-річний.

У Миколаївській сільській громаді внаслідок скидання вибухівки з безпілотника поранення отримав 55-річний чоловік, а в Середино-Будській громаді внаслідок атаки російського БпЛА постраждала 57-річна жінка.

У Ворожбянській громаді через удар ворожого дрона травмовано 80-річну жінку.

Також зафіксували руйнування та пожежі у низці населених пунктів області. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, авто та об’єкти інфраструктури.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 КК України (воєнні злочини). Триває досудове розслідування.