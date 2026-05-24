В усіх районах Київської області є ушкодження внаслідок атаки

Київська область вночі 24 травня зазнала атаки ударними дронами, крилатими ракетами та балістикою. Є поранені.

У Фастівському районі до лікарні госпіталізовано двох жінок. У Бучанському районі постраждав – медичну допомогу йому надали на місці, повідомив голова ОВА Микола Калашник у Telegram.

”Наслідки атаки фіксуємо в усіх районах області”, – сказав він.

У Фастівському районі пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівка.

У Бучанському — підприємство, складські приміщення, багатоповерховий будинок і три приватні будинки.

В Обухівському та Броварському районах пошкоджені приватні оселі.

У Білоцерківському районі — територія гаражного кооперативу.

У Вишгородському — приватний будинок та багатоповерхівка.

У Бориспільському районі пошкоджені господарські приміщення.