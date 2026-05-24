Від початку травня на водоймах загинули 34 людини

Від початку травня на водоймах в Україні вже загинули 34 людини. Сімох осіб вдалося врятувати.

Про це пише пресслужба ДСНС.

«Тепла погода кличе людей до води, але разом із цим стрімко зростає кількість трагедій по всій країні. Лише за цей неповний місяць на водних об’єктах України виникло вже 46 надзвичайних подій», – розповіли там.

Вчора, наприклад, в Умані на Черкащині на місцевому ставку з води витягнули тіло чоловіка.

Рятувальники зауважують, що найчастіше причиною трагедій стає банальне нехтування елементарними правилами безпеки.