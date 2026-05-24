Від початку доби на фронті пройшло понад 50 боїв

Найбільше зіткнень відбулося на Покровському напрямку. 

Станом на 16:00 24 травня на фронті пройшло 52 бої. Найбільше зіткнень відбулося на Покровському напрямку. 

Про це йдеться у зведенні Генштабу

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рижівка, Кореньок, Сопич, Уланове, Яструбщина, Нововасилівка, Рогізне, Товстодубове, Волфине, Нескучне, на Чернігівщині – Хрінівка. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Шостка та Бачівськ Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник завдав двох авіаударів, застосувавши шість керованих авіаційних бомб, а також здійснив 23 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося одне боєзіткнення з противником в районі Фиголівки.

На Куп’янському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали сім боєзіткнень у районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Ямпіль, Лиман, наразі тривають два боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку триває одна ворожа атака в районі населеного пункту Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 24 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Шевченко, Білицьке. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав в районі Тернового. 

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак у районі населених пунктів Прилуки, Залізничне та у бік Гіркого, Нового Запоріжжя, Староукраїнки. 

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб просування ворога не зафіксовано.Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

