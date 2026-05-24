Окупанти вдарили по ринку у Херсоні: двоє загиблих, семеро зазнали травм

Ворог вдарив з артилерії по території ринку.

Російські військові атакували територію ринку у Дніпровському районі Херсона. Унаслідок артилерійського обстрілу загинули двоє цивільних, семеро – поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 24 травня близько 10:45 військові РФ здійснили артилерійський обстріл Херсона. Під удар потрапила територія ринку у Дніпровському районі міста.

Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків.

Також наразі відомо, що постраждали семеро цивільних. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, уламкові поранення та акубаротравми.

Прокурори спільно зі слідчими поліції здійснюють необхідні слідчі дії для документування чергового воєнного злочину, вчиненого військовими рф.

