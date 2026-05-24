Головне за ніч та ранок неділі, 24 травня: ракетна атака на Київ, удар "Орєшніком", майже 250 боєзіткнень

Нічна повітряна атака , 248 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, перемога Усика над Верховеном.

Наслідки удару по Києву у Шевченківському районі, 24 квітня

Росія вночі 24 травня влаштувала чергову масовану атаку на Київ, що тривала понад чотири години поспіль. Повітряні сили попередили про запуск швидкісних ракет, дронів, крилатих ракет.

Була загроза застосування ракетних комплексів “Орєшнік”. Станом на 3 годину офіційних повідомлень про застосування цього типу озброєння не було. Однак в соцмережах публікували відео з характерним ударом у Білій Церкві. Близько 9:40 інформацію про удар "Орєшніком" Суспільному підтвердив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За інформацією поліції, в Києві постраждали всі райони. Загинули щонайменше двоє людей, поранені понад 60, зокрема двоє дітей. За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, пошкодження зафіксовані на 40 локаціях.

Серед потерпілих 28 довелося госпіталізувати. На частині локацій станом на 9:30 рятувальники ще розбирали завали.

Жертвами є жінки 82 і 46 років, повідомив Офіс генпрокурора. Пошкоджено 27 багатоповерхівок.

У Києві через російську атаку пошкоджено Національний художній музей України та будівлю Київської опери.

Через пошкодження скасували сьогоднішній показ балету "Дюймовочка".

Зазнала пошкоджень і будівля МЗС.

Ця унікальна архітектурна спадщина, зведена Йосипом Лангбардом у 1939 році, постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни.

Пошкоджено й інші об’єкти історичної та культурної спадщини у центрі столиці.

Атаки ударними дронами, крилатими ракетами та балістикою вночі 24 травня зазнала й Київська область. Є поранені.

Станом на 8:26 було відомо про двох загиблих на Київщині.

"Ворог убив чоловіків у Бучанському та Обухівському районах. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", – повідомив очільник ОВА Микола Калашник у Telegram.

Кількість постраждалих зросла до 9 осіб. Серед них — дитина. Найбільше постраждалих у Фастівському районі — п’ятеро людей.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 248 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 32 атаки.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника, один пункт управління БпЛА та дві гармати противника.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1110 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення ворог втратив близько 1 355 920 солдатів.

Уночі 23 травня російські окупанти атакували Черкаську область ударними БпЛА. В обласному центрі зафіксоване влучання безпілотника у житлову багатоповерхівку, 11 людей постраждали.

"На Черкащині силами та засобами ППО, нашими мобільними вогневими групами знешкоджено 8 російських ракет і 22 БпЛА. Зазнав атаки рф наш обласний центр. Тут ворожий дрон поцілив у житлову багатоповерхівку", – повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Унаслідок влучання у багатоповерхівку виникла пожежа у квартирах із 5 по 9 поверхи. Її вже ліквідували.

Відомо про 11 травмованих, серед них двоє дітей. Більшості допомога надана на місці. Трьох потерпілих госпіталізували.

У ніч на 24 травня російські війська завдали чергового масованого комбінованого удару по території України, застосувавши ракети різних типів та сотні ударних безпілотників. Основним напрямком атаки був Київ, повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

За даними військових, із 18:00 23 травня противник випустив по Україні 690 засобів повітряного нападу — 90 ракет і 600 безпілотників різних типів:

1 балістична ракета середньої дальності;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;

3 протикорабельні ракети «Циркон»;

30 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;

54 крилаті ракети Х-101, «Іскандер-К» та «Калібр».

Також окупанти атакували Україну 600 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами «Пародія».

Станом на 09:30 Сили ППО знищили 604 повітряні цілі:

11 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;

44 крилаті ракети;

549 ворожих безпілотників.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Ще 19 російських ракет, за попередніми даними, не досягли своїх цілей. Інформація щодо місць їхнього падіння уточнюється.

Зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного БпЛА на 54 локаціях. Також уламки збитих дронів впали у 23 місцях.

Український чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC, IBF і WBA Олександр Усик здолав нідерландця Ріко Верховена, повідомив LB.ua.

Українець спочатку відправив суперника в нокдаун, а потім завершив бій технічним нокаутом в одинадцятому раунді.

