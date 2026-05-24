Росія здійснила одну з наймасштабніших атак по Україні: ППО збила 604 повітряні цілі

Ворог застосував по Україні 90 ракет і 600 безпілотників різних типів.

ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У ніч на 24 травня російські війська завдали чергового масованого комбінованого удару по території України, застосувавши ракети різних типів та сотні ударних безпілотників. Основним напрямком атаки був Київ. 

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

За даними військових, із 18:00 23 травня противник випустив по Україні 690 засобів повітряного нападу — 90 ракет і 600 безпілотників різних типів:

  • 1 балістична ракета середньої дальності;
  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;
  • 3 протикорабельні ракети «Циркон»;
  • 30 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;
  • 54 крилаті ракети Х-101, «Іскандер-К» та «Калібр».
Також окупанти атакували Україну 600 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами «Пародія».

До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:30 Сили ППО знищили 604 повітряні цілі:

  • 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;
  • 44 крилаті ракети;
  • 549 ворожих безпілотників.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Ще 19 російських ракет, за попередніми даними, не досягли своїх цілей. Інформація щодо місць їхнього падіння уточнюється.

Зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного БпЛА на 54 локаціях. Також уламки збитих дронів впали у 23 місцях.

Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу.

