На Хмельниччині Сили ППО знищили ракету та ударний БпЛА

Над Хмельницької областю Сили ППО знешкодили одну ракету та ударний БпЛА.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.

"Під час вчорашньої денної та сьогоднішньої нічної ворожих атак в області працювали сили ППО ЗСУ. Збито/подавлено 1 ракету та 1 безпілотник", – каже він.

Інформація про загиблих, травмованих та руйнування не надходила.

Росія вночі 24 травня влаштувала чергову масовану атаку на Київ, що тривала понад чотири години поспіль. Повітряні сили попередили про запуск швидкісних ракет, дронів, крилатих ракет.

Була загроза застосування ракетних комплексів “Орешник”.