На Чернігівщині відомо про шістьох поранених через удари РФ

У Семенівській громаді пошкоджена техніка ДП "Ліси України". 

Наслідки російського удару на Чернігівщині
Фото: ДСНС

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували да райони Чернігівської області. Серед постраждалих цивільні та поліцейські.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Шестеро людей постраждали в Новгороді-Сіверському. Через удар «ланцетом» по звичайному магазину травмовані троє місцевих жителів. Ще троє поліцейських постраждали унаслідок удару "молнії" по їхній автівці", – ідеться у повідомленні. 

У селі Семенівської громади було влучання "Гербери" по техніці ДП "Ліси України".  У Семенівці через удар FPV-дроном пошкоджений автомобіль і житлові будинки. 

У селі на Ніжинщині пошкоджені оселі унаслідок атаки "Герані". 

У Чернігівському районі в Ріпкинській громаді зайнялася господарча будівля. У Любецькій громаді пошкоджений будинок. 

Протягом доби ворог завдав 46 ударів.

