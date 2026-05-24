На Чернігівщині відомо про шістьох поранених через удари РФ

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували да райони Чернігівської області. Серед постраждалих цивільні та поліцейські.
Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Шестеро людей постраждали в Новгороді-Сіверському. Через удар «ланцетом» по звичайному магазину травмовані троє місцевих жителів. Ще троє поліцейських постраждали унаслідок удару "молнії" по їхній автівці", – ідеться у повідомленні.
У селі Семенівської громади було влучання "Гербери" по техніці ДП "Ліси України". У Семенівці через удар FPV-дроном пошкоджений автомобіль і житлові будинки.
У селі на Ніжинщині пошкоджені оселі унаслідок атаки "Герані".
У Чернігівському районі в Ріпкинській громаді зайнялася господарча будівля. У Любецькій громаді пошкоджений будинок.
Протягом доби ворог завдав 46 ударів.
- Війська РФ здійснили понад 60 обстрілів у 33 населених пунктах у 20 громадах Сумської області.Внаслідок атак є загиблий та постраждалі.