Російські війська вдарили по Білозерці і Херсону. Є постраждалі та загиблий

Російські війська вдарили по Білозерці та Дніпровському районі Херсона. Є загиблий та поранені.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернулась мешканка Білозерки, яка близько двох годин тому постраждала через російський обстріл селища", – заначають у повідомленні.

84-річну жінку ушпиталили з мінно-вибуховою травмою та струсом головного мозку.

Також росіяни атакували з БпЛА чоловіка у Дніпровському районі Херсона.

Внаслідок дронової атаки 68-річний херсонець дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення руки та тулуба.

Унаслідок російського обстрілу близько 10:40 Дніпровського району міста травми, несумісні з життям, дістав 50-річний чоловік.