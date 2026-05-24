Російські війська вдарили по Білозерці і Херсону. Є постраждалі та загиблий

Російські війська вдарили по Білозерці та Дніпровському районі Херсона. Є загиблий та поранені.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"До лікарні звернулась мешканка Білозерки, яка близько двох годин тому постраждала через російський обстріл селища", – заначають у повідомленні.
84-річну жінку ушпиталили з мінно-вибуховою травмою та струсом головного мозку.
Також росіяни атакували з БпЛА чоловіка у Дніпровському районі Херсона.
Внаслідок дронової атаки 68-річний херсонець дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення руки та тулуба.
Унаслідок російського обстрілу близько 10:40 Дніпровського району міста травми, несумісні з життям, дістав 50-річний чоловік.
- Упродовж минулої доби окупанти атакували 30 населених пунктів Херсонської області. Відомо про загиблу та 11 поранених цивільних.