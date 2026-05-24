Дрони СБУ уразили перекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Московський регіон

На обʼєкті спалахнула масштабна пожежа площею 800 м².

Фото: EPA/UPG

Дрони Служби безпеки України уразили перекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Московський регіон. Внаслідок успішної атаки на обʼєкті спалахнула масштабна пожежа площею 800 м².

«Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання, фахівці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Второво» у Володимирській області рф», – прозвітували в СБУ

Там зазначають, що станція є важливим вузлом у системі магістральних нафтопродуктопроводів та перекачує сировину (переважно дизельне пальне) з нафтопереробних заводів центральної частини РФ до експортних портів і внутрішніх споживачів. Вона забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви та аеропорти Шереметьєво, Домодєдово і Внуково.

«На відміну від ворога, який цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру та мирних людей, Україна завдає точних ударів виключно по військових і стратегічних цілях, пов’язаних із забезпеченням російської агресії», – зауважили у Службі і додали, що продовжують системно виконувати завдання президента України щодо зменшення військового та економічного потенціалу РФ, який працює на ведення війни проти нашої держави. 

За словами очільника відомства Євгенія Хмари, СБУ вже готує нові спецоперації і інтенсивність ударів України по території Росії лише зростатиме. «Наші далекобійні санкції працюватимуть і надалі», – заявив він.

