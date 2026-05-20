Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі у Зоні відчуження через атаку російських БпЛА

На Київщині рятувальники продовжують ліквідацію пожежі у Зоні відчуження, яка виникла унаслідок обстрілів російських БпЛА.
Про це повідомляє ДСНС Київщини.
"14 травня о 13:33 від чергового Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника надійшло повідомлення про займання лісової підстилки та валежника, що виникло внаслідок ворожої атаки БпЛА", – ідеться у повідомленні.
Станом на 15:00 20 травня ліквідація пожежі триває на двох локаціях. Вогнем пройдено понад 412 га території. Поширенню полум’я сприяють посушлива погода та різкі пориви вітру.
До гасіння пожежі залучено 134 рятувальники та необхідна спеціальна техніка. Триває постійний моніторинг ситуації для оперативного виявлення можливих відкритих осередків вогню.
Ситуація повністю контрольована.