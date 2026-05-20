Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСуспільствоВійна

Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі у Зоні відчуження через атаку російських БпЛА

Вогонь охопив понад 412 га території.

Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі у Зоні відчуження через атаку російських БпЛА
лісові пожежі у Зоні відчуження
Фото: ДСНС Київщини

На Київщині рятувальники продовжують ліквідацію пожежі у Зоні відчуження, яка виникла унаслідок обстрілів російських БпЛА.

Про це повідомляє ДСНС Київщини.

"14 травня о 13:33 від чергового Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника надійшло повідомлення про займання лісової підстилки та валежника, що виникло внаслідок ворожої атаки БпЛА", – ідеться у повідомленні.

Станом на 15:00 20 травня ліквідація пожежі триває на двох локаціях. Вогнем пройдено понад 412 га території. Поширенню полум’я сприяють посушлива погода та різкі пориви вітру.

Фото: ДСНС Київщини

До гасіння пожежі залучено 134 рятувальники та необхідна спеціальна техніка. Триває постійний моніторинг ситуації для оперативного виявлення можливих відкритих осередків вогню.

Ситуація повністю контрольована.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies