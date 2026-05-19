Від імені Київської ОВА шахраї пропонують бізнесу перераховувати гроші «на ЗСУ»

Начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник попередив про активізацію шахраїв, які від його імені та ОВА збирають гроші під виглядом допомоги українським військовим.

Калашник повідомив, що в регіоні зафіксували численні випадки, коли невідомі особи надсилають фейкові листи, телефонують та особисто звертаються до підприємців, керівників установ та організацій. Прикриваючись адміністрацією, а також використовуючи ім'я голови ОВА та членів його команди, шахраї вимагають або просять перерахувати фінансову допомогу нібито на потреби Сил оборони України.

Очільник області наголосив, що його адміністрація не надсилала і не надсилає подібних листів чи запитів. Також відомство не уповноважувало жодних сторонніх осіб чи фондів на збір коштів від свого імені. І загалом жодні офіційні збори на армію в такий спосіб обласною владою не проводять.

Усю наявну інформацію про виявлені факти шахрайства керівництво ОВА вже офіційно передало до правоохоронних органів. Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення всіх причетних осіб до кримінальної відповідальності.