Вони також передавали координати підрозділів Сил оборони.

Суд ухвалив вирок щодо трьох російських агентів і наступні 15 років зрадники проведуть за ґратами з повною конфіскацією майна.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зловмисники виконували завдання кураторів із Росії – вони здійснювали підпали інфраструктури та передавали координати підрозділів Сил оборони.

Зокрема, у Черкаській області покарання отримали двоє жителів, які є наркозалежними. Чоловіки шукали легкого заробітку в телеграм-каналах, де потрапили у поле зору російських спецслужб.

За гроші вони вчинили підпал релейної шафи поблизу однієї із залізничних станцій, а також знищили вогнем два військові пікапи. Контррозвідка СБУ затримала диверсантів протягом доби після скоєння злочинів.

Іншого зловмисника засудили у Донецькій області. Місцевий безробітний активно підтримував окупацію регіону та залишав прокремлівські коментарі в забороненій соцмережі «Однокласники», де його й завербувала ФСБ.

Зрадник обходив прифронтові території на Краматорському і Слов’янському напрямках, приховано знімав на відео пункти дислокації та маршрути переміщення українських захисників. Зібрані геолокації він передавав росіянам для підготовки комбінованих повітряних ударів. СБУ викрила та затримала шпигуна.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів винними за низкою статей Кримінального кодексу України, серед яких: