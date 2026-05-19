Сплатити штраф за порушення ПДР можна в Дії: як це зробити

Також там можна отримати інформацію, як оскаржити штраф.

У застосунку Дія можна оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Зробити це можна в чаті Дія.AI.

Першого державного АІ-агента протестували вже понад пів мільйона українців, повідомили в Дії. А сплата штрафу – одна з функцій, які він може виконати.

Як оплатити штраф ПДР через Дія.АІ?

Напишіть AI-агенту про штрафи ПДР

Дія.АІ надасть перелік отриманих штрафів з датою, сумою та деталями порушення

Оберіть штраф

Натисніть кнопку оплати

Отримайте квитанцію

Статус оплати можна перевірити у чаті з Дія.АІ або в самому діалозі в розділі Штрафи ПДР.

"Там побачите статус штрафу: сплачено, очікує підтвердження або не зараховано. А ще в чаті можна отримати інформацію, як оскаржити штраф або взяти відповідальність за порушення на себе, якщо авто зареєстроване на іншу людину. Відкривайте Дія.АІ у застосунку й оплачуйте штрафи без зайвих переходів", – повідомили в Дії.