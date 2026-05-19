Із ТОТ Херсонщини повернули сімнадцятирічного хлопця

На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути сімнадцятирічного хлопця.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Він розповів, що юнаку довелося пройти через постійний тиск, залякування та страх, але це вже позаду. Зараз юнак перебуває у безпеці та отримує необхідну допомогу.

«Порятунок хлопця відбувся у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації «Save Ukraine», – зазначив Прокудін.

Із початку 2026 року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області та РФ вдалося повернути вже 76 дітей.