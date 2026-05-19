ЦПД: Росія поширює фейкове фото про “помічників ТЦК” індійського походження

Російські ресурси поширюють фейкове фото, на якому нібито зафіксовані “помічники ТЦК” індійського походження на вулицях українських міст.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
На знімку поруч із людьми в українській військовій формі зображено чоловіка південноазійської зовнішності з червоною пов’язкою на рукаві, на якій написано “помічник ТЦК”.
Насправді це фото сфальсифіковане. Зображення було згенероване штучним інтелектом, що підтверджується перевіркою через спеціалізовані сервіси аналізу контенту.
Поява цього фейку є продовженням системної антимігрантської інформаційної операції РФ, про яку Центр повідомляв раніше. Мета ворога – розколоти українське суспільство та спровокувати внутрішні конфлікти на міжетнічному ґрунті.
- Раніше Центр протидії дезінформації зафіксував у соцмережах нову хвилю нібито “жартівливих” відео, в яких висміюється чи драматизується майбутнє України через залучення іноземних трудових мігрантів.