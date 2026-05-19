Росія масштабує поширення у TikTok маніпулятивних відео з дітьми, створених ШІ

Росія масштабувала операцію на соціальній платформі TikTok з маніпулятивними відео з образами дітей, згенерованими штучним інтелектом.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Якщо раніше поодинокі відео зі згенерованими дітьми з’являлися на акаунтах, які публікували деструктивний ШІ-контент на різні сюжети, то зараз РФ розширила цю операцію.

Центр відстежив появу окремих акаунтів у TikTok, які спеціалізуються виключно на відео зі згенерованими “дітьми”. Майже всі персонажі цих роликів – діти дошкільного віку, які плачуть через розлуку з батьком, який перебуває на війні, або через його загибель.

Фото: Центр протидії дезінформації

Усі ці профілі є частиною скоординованої мережі анонімних TikTok-акаунтів.

“Через штучно створені емоційні образи ворог намагається вдарити по одній з найчутливіших тем для захисників — родині та дітях”, – зазначили у ЦПД.

Мета кампанії залишається незмінною — викликати у військових відчуття провини через те, що вони “залишили родину”, та підірвати їхній моральний дух.