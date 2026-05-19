Суспільство / Війна

Двоє людей поранені в Дніпропетровській області. Ворог понівечив інфраструктуру і будинки

Постраждали жінка 41 року і 22-річний чоловік. 

Двоє людей поранені в Дніпропетровській області. Ворог понівечив інфраструктуру і будинки
Дніпропетровська область постраждала від чергових ударів Росії
Фото: Олександр Ганжа в Telegram

Двоє людей поранені внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області. Ворог понад 20 разів атакував три райони артилерією і дронами.

22-рчіний чоловік отримав поранення в Нікопольському районі. Лікуватиметься амбулаторно, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram. 

У цьому районі окупанти били по Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській і Мирівській громадах.

В Самарівському районі постраждала Перещепинська громада – так понівечена інфраструктура. 

"На Криворіжжі ворог цілив по райцентру і Лозуватській громаді. Пошкоджені приватні будинки. Постраждала 41-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома", – сказав Ганжа. 

