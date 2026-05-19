Двоє людей поранені в Дніпропетровській області. Ворог понівечив інфраструктуру і будинки

Двоє людей поранені внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області. Ворог понад 20 разів атакував три райони артилерією і дронами.
22-рчіний чоловік отримав поранення в Нікопольському районі. Лікуватиметься амбулаторно, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram.
У цьому районі окупанти били по Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській і Мирівській громадах.
В Самарівському районі постраждала Перещепинська громада – так понівечена інфраструктура.
"На Криворіжжі ворог цілив по райцентру і Лозуватській громаді. Пошкоджені приватні будинки. Постраждала 41-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома", – сказав Ганжа.
- Учора ввечері окупанти обстріляли в Дніпропетровській області об'єкт Нафтогазу. Вони вдарили по ньому балістичними ракетами. Загалом за останні дні росіяни майже безперервно били по регіону дронами, після чого застосували ракети.