Двоє людей поранені в Дніпропетровській області. Ворог понівечив інфраструктуру і будинки

Постраждали жінка 41 року і 22-річний чоловік.

Двоє людей поранені внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області. Ворог понад 20 разів атакував три райони артилерією і дронами.

22-рчіний чоловік отримав поранення в Нікопольському районі. Лікуватиметься амбулаторно, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram.

У цьому районі окупанти били по Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській і Мирівській громадах.

В Самарівському районі постраждала Перещепинська громада – так понівечена інфраструктура.

"На Криворіжжі ворог цілив по райцентру і Лозуватській громаді. Пошкоджені приватні будинки. Постраждала 41-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома", – сказав Ганжа.