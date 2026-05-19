У вівторок в Україні прогнозують короткочасні дощі та грози

У вівторок, 19 травня, по всій Україні вдень очікуються короткочасні дощі та грози. Вдень у південних та більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, на сході та північному сході країни до 29°; у західних областях вночі 7-12°, вдень 18-23°.

На Київщині та в Києві буде хмарно з проясненнями. Вдень короткочасний дощ та гроза.Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°.