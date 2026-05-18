Сі попередив Трампа, що "тайванське питання" є вирішальним для відносин між США і Китаю
Угорщина скасувала рішення про депортацію працівників "Ощадбанку", яких затримали у березні

Їм також скасували трирічну заборону на в’їзд і перебування на території Шенгенської зони.

Фото: кріншот Youtube Oschadbank.tv

Поліція у справах іноземців Угорщини скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в’їзд і перебування на території Шенгенської зони щодо семи співробітників Ощадбанку. 

Про це повідомили в прес-службі "Ощадбанку".

Крім того, угорська сторона постановила негайно видалити відповідні записи з державних реєстрів.

"Підставою для ухвалення такого рішення стало офіційне повідомлення компетентного органу з питань конституційного захисту Угорщини про відкликання попередніх висновків щодо нібито загрози національній безпеці з боку українських громадян. Показово, що це повідомлення надійшло вже після оскарження відповідних рішень у судовому порядку. При цьому угорська сторона не стала очікувати завершення судового розгляду в Будапешті та самостійно скасувала застосовані обмеження", - повідомили в "Ощадбанку".

Таким чином скасовані всі обмеження, запроваджені 6 березня 2026 року, коли угорська влада ухвалила рішення про депортацію українських громадян — інкасаторів Ощадбанку — та заборону на їхній в’їзд до країн Шенгенської зони.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував угорській стороні за скасування рішення про депортацію.

"Це довгоочікуваний крок, який укотре проводить чітку межу між колишнім та нинішнім урядами. Це також межа між беззаконням та верховенством права", - зазначив Сибіга.

Контекст

  • 6 березня сім співробітників служби інкасації Ощадбанку, що були затримані правоохоронними органами Угорщини, повернулись до України;
  • 12 березня Ощадбанку повернули дві інкасаторські автівки, а вже 6 травня  року Ощадбанк повернув затримані в Угорщині кошти і цінності.
