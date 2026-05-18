ОВА: у Дніпрі через нічну атаку РФ кількість постраждалих зросла до 28 людей

Ворог також атакував Самарівський, Нікопольський, Синельниківський і Криворізький райони.

Упродовж дня, 18 травня, російські війська 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Одна людина постраждала. У Дніпрі кількість поранених зросла до 28.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина дістала поранень. 40 разів ворог атакував чотири райони області артилерією та безпілотниками", – ідеться у повідомленні.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені житлові будинки, заправка, автомобіль. Поранений 51-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

У Самарівському районі росіяни поцілили по Перещепинській громаді. Понівечена інфраструктура.

На Синельниківщині ворог атакував Покровську громаду. Там пошкоджена будівля, що не експлуатується.

У Зеленодольській громаді на Криворіжжі понівечені приватні будинки.

"У Дніпрі після нічної атаки по допомогу медиків звернулися ще п'ятеро людей. Усі лікуватимуться амбулаторно. Таким чином, постраждалих вже 28. З них 8 госпіталізовані", – додає Ганжа.