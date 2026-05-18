СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
ГоловнаСуспільствоВійна

ОВА: у Дніпрі через нічну атаку РФ кількість постраждалих зросла до 28 людей

Ворог також атакував Самарівський, Нікопольський, Синельниківський і Криворізький райони.

ОВА: у Дніпрі через нічну атаку РФ кількість постраждалих зросла до 28 людей
наслідки атаки РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня, 18 травня, російські війська 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Одна людина постраждала. У Дніпрі кількість поранених зросла до 28.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина дістала поранень. 40 разів ворог атакував чотири райони області артилерією та безпілотниками", – ідеться у повідомленні.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені житлові будинки, заправка, автомобіль. Поранений 51-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. 

У Самарівському районі росіяни поцілили по Перещепинській громаді. Понівечена інфраструктура.

На Синельниківщині ворог атакував Покровську громаду. Там пошкоджена будівля, що не експлуатується. 

У Зеленодольській громаді на Криворіжжі понівечені приватні будинки.

"У Дніпрі після нічної атаки по допомогу медиків звернулися ще п'ятеро людей. Усі лікуватимуться амбулаторно. Таким чином, постраждалих вже 28. З них 8 госпіталізовані", – додає Ганжа.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies