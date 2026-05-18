​LB.UA приєднується до Альянсу ЗМІ з питань штучного інтелекту

Альянс створюється як міжгалузева платформа для діалогу медіа. 

Ілюстративне фото
Фото: Олександр Ратушняк

Провідні українські медіа та медійні організації обʼєднуються задля створення Альянсу з питань штучного інтелекту. Серед них: Суспільне Мовлення, інформаційна агенція "Інтерфакс – Україна", "NV», «1+1 Media", "Starlight Media", "Українська Правда", "Еспресо", LB.ua, ГО "Інститут масової інформації" та ГО "Детектор медіа".

Про це повідомляє Суспільне

"Метою Альянсу є формування прозорих правил використання штучного інтелекту на українському медіаринку, захист авторських прав, розвиток відповідального впровадження технологій та підвищення стійкості інформаційного середовища", - йдеться в повідомленні.

Альянс створюється як міжгалузева платформа для діалогу медіа, OTT-платформи, телекому та технологічних компаній. Учасники працюватимуть над узгодженням підходів до використання медіаконтенту для навчання моделей штучного інтелекту, створенням механізмів верифікації контенту та обміном про випадки дезінформації.

Також робота Альянсу передбачатиме розвиток спільної технологічної інфраструктури та підготовку кадрів.

За словами голови правління Суспільного Мовлення Миколи Чернотицького, така ініціатива виникла як відповідь на докорінні зміни, які штучний інтелект вже спричинив в медіа індустрії, телекомунікаціях, OTT-сервісах та цифровій інфраструктурі.

