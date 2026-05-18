Окупанти знову атакували Зеленівку на Херсонщині

Постраждалу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

"Орієнтовно о 18:20 російські загарбники атакували з дрона Зеленівку", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА .

Російські окупанти атакували дроном селище Зеленівка у Херсонській області. Відомо про поранену цивільну.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies