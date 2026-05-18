Окупанти знову атакували Зеленівку на Херсонщині

Російські окупанти атакували дроном селище Зеленівка у Херсонській області. Відомо про поранену цивільну.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 18:20 російські загарбники атакували з дрона Зеленівку", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок ворожого удару 68-річна жінка дістала вибухову травму, контузію та забій грудної клітини.
Постраждалу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
- Упродовж дня російські окупанти продовжили обстрілювати цивільне населення Херсонщини. Є загиблі і поранені.