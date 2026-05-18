Суспільство / Війна

Окупанти знову атакували Зеленівку на Херсонщині

Унаслідок атаки постраждала 68-річна жінка.

Наслідки обстрілу Зеленівки
Фото: Херсонська МВА

Російські окупанти атакували дроном селище Зеленівка у Херсонській області. Відомо про поранену цивільну.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 18:20 російські загарбники атакували з дрона Зеленівку", – ідеться у повідомленні. 

Внаслідок ворожого удару 68-річна жінка дістала вибухову травму, контузію та забій грудної клітини. 

Постраждалу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

