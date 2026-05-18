Головне за понеділок, 18 травня: понад 200 боєзіткнень, атаки на Дніпропетровщину, звільнення Степногірська

Бойові дії на Донеччині, 203 бойових зіткнення, ворожі обстріли, підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці. Яким запам’ятається 1545-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 18 травня на фронті від початку доби відбулося 203 бойових зіткнення.

Найбільше атак зафіксували на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Головне управління розвідки повідомило про звільнення від російських окупантів Степногірська, що на Запорізькому напрямку.

У квітні спецпризначенці ГУР почали зачистку Степногірська. Повернення цього населеного пункту вирівнює лінію фронту, позбавляє плацдарму, який противник міг використати для наступу на Запоріжжя, та розширює зони вогневого контролю над логістикою окупантів.

Упродовж дня, 18 травня, російські війська 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Одна людина постраждала. У Дніпрі кількість поранених зросла до 28.

У Деснянському районі Києва сталась стрілянина. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих, повідомили в поліції Києва.

За попередньою інформацією, місцевий мешканець під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли, після чого зачинився в квартирі. Потерпілих немає.

Поліція та спецпризначенці вели зі стрілком перемовини, після чого його затримали. Тривають слідчі дії.

Провідні українські медіа та медійні організації обʼєднуються задля створення Альянсу з питань штучного інтелекту. Серед них: Суспільне Мовлення, інформаційна агенція "Інтерфакс – Україна", "NV», «1+1 Media", "Starlight Media", "Українська Правда", "Еспресо", LB.ua, ГО "Інститут масової інформації" та ГО "Детектор медіа".

"Метою Альянсу є формування прозорих правил використання штучного інтелекту на українському медіаринку, захист авторських прав, розвиток відповідального впровадження технологій та підвищення стійкості інформаційного середовища", - йдеться в повідомленні.

Матеріал журналістки Lb.ua Тетяни Негоди увійшов до шортлиста професійного конкурсу журналістики "Честь професії" у спеціальній номінації "PROдобро: благодійність та соціальний вплив у медіа" від Асоціації благодійників України.

Її робота "Донатів не вистачає: чому волонтерам усе важче забезпечувати Сили оборони" визнана однією з найкращих у сфері висвітлення теми благодійності та волонтерства.

Організатори конкурсу сьогодні оприлюднили короткі списки фіналістів у шести основних номінаціях. Цього року на конкурс подали рекордну кількість робіт – 790 журналістських матеріалів, серед яких обрали найкращі.

Київ планує підвищити тарифи на проїзд у комунальному транспорті до 30 гривень. Для постійних пасажирів діятиме система знижок.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку, повідомили в КМДА.

Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3-23,6 грн.

Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови.

“Нагадаємо, що вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. Необхідність оновлення тарифів пояснюють зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури”, – повідомили в адміністрації.

Запровадити нові тарифи планують із 15 липня 2026 після завершення процедур регуляторної політики, а також консультацій із громадськістю та профспілками.

Міністерство фінансів США продовжило ще на 30 днів дію санкційного винятку щодо російської нафти, яка транспортується морем, пише Reuters з посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовника агентства, рішення було ухвалене після звернень кількох країн, які попросили Вашингтон надати додатковий час для закупівлі російської нафти.

США запровадили цей механізм на тлі напруженої ситуації на світовому енергетичному ринку, через віну з Іраном та загрозами для судноплавства в Ормузькій протоці.

