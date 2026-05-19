Росіяни атакували дунайські порти на півдні Одещини

Ізмаїльський район знову став ціллю для ворога.

У ніч на 19 травня росіяни застосували ударні безпілотники для обстрілу півдня Одещини, зокрема цілили у порт на Дунаї в Ізмаїлі.

Як повідомила Ізмаїльська районна держадміністрація, внаслідок атаки було пошкоджено портову інфраструктуру. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій прибули на місце та оперативно ліквідували наслідки.

На щастя, минулося без постраждалих, а руйнування оцінено як незначні. Сили протиповітряної оборони змогли ліквідувати більшість ворожих засобів ураження на відкритій території поза населеними пунктами.