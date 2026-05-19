Офіційна Софія та продюсер співачки Дари заявили, що не знають, хто такий Кіркоров і яке відношення він має до їхньої перемоги.

Спроба переконати, що перемога Болгарії на Євробаченні є заслугою Росії виявилася безуспішною.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Підсанкційний співак Філіп Кіркоров оголосив, що перемога болгарської співачки Дари – це заслуга його команди, яка допомагала з організацією номера. Російські миттєво підхопили тезу про “велич російської музичної експертизи”.

Однак офіційна Болгарія та продюсер співачки швидко спростували російські заяви, підкресливши, що не знають, хто такий Кіркоров і яке відношення він має до їхньої перемоги.

“Російська пропагандистська машина ніяк не може визначитися: чи це “велика Росія” в особі Філіпа Кіркорова забезпечила Болгарії перемогу на “Євробаченні-2026”, чи сам конкурс – це “відвертий сатанізм”, недостойний “духовної” Росії, як стверджує очільник МЗС РФ Сергій Лавров”, – зазначили у ЦПД.

У Центрі додають, що Росія відчайдушно прагне бути причетною до світових подій та мати бодай якусь значущість, але насправді перебуває у глибокій ізоляції.