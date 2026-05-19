На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 12 отримали поранення

Серед поранених – дитина.

Харків після обстрілу
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє ОВА. 

Внаслідок обстрілів двоє людей загинули; постраждали 12 людей, зокрема дитина:

  • У м. Харків постраждали чоловіки 47 і 67 років, жінки 50 і 73 років; 
  • у сел. Покотилівка Височанської громади загинула 67-річна жінка, постраждали 33-річна жінка і 6-річна дівчинка; 
  • у сел. Шевченкове загинув 57-річний чоловік, постраждала 55-річна жінка; 
  • у сел. Білий Колодязь Вовчанської громади постраждав 43-річний чоловік; 
  • у м. Богодухів постраждали чоловіки 41 і 69 років, жінки 29 і 78 років.

Ворог атакував БпЛА Салтівський, Новобаварський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 4 КАБ;
  • 10 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 11 БпЛА типу «Молнія»;
  • 11 fpv-дронів;
  • 23 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено 30 приватних будинків, 4 автомобілі, пошту; 
  • у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, автомобіль (сел. Золочів), медичний заклад, електромережі, виробничий цех, свиноферму (м. Богодухів), електромережі (с. Дегтярі), будинок культури, гуртожиток, адмінбудівлю (с. Сінне), 2 складські будівлі (с. Литвинівка), 2 приватні будинки, 3 господарчі споруди, трактор (с. Клинова-Новоселівка), приватний будинок (с. Макарове);
  • у Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, гараж, літню кухню (сел. Шевченкове);
  • в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки (м. Балаклія, с. Студенок);
  • у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Березівка), приватний будинок (сел. Покотилівка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено мотоцикл (сел. Білий Колодязь).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 230 людей.

Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 34 901 людину.

Упродовж минулої доби зафіксовано 236 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вільча, Приліпка, Ветеринарне та в бік Графського, Караїчного.

На Куп’янському напрямку ворог атакував п’ять разів, в бік Курилівки, Петропавлівки, Ківшарівки та Новоплатонівки.

