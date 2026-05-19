Шабунін демобілізувався: "Втративши більшу частину зору, я залишаю ЗСУ"

Голова правління “Центр протидії корупції” Віталій Шабунін повідомив про завершення служби в Збройних Силах. Він сказав, що втратив більшу частину зору.
У дописі в Telegram розповів, що служив у Силах оборони понад чотири роки: "половину з них – на Харківщині та Сході (зокрема в Дружківці), решту – у Харкові та Києві". На початку повномасштабної війни Шабунін був мобілізований як солдат, службу завершив у званні старшого сержанта.
Він переконаний, що на заваді офіцерському званню став тодішній міністр оборони Рустем Умєров.
"Було багато всього, але найбільше я пишаюсь вкладом у порятунок ключової бойової ІТ-системи ЗСУ (DELTA). Тоді її майже добила вливова генеральська група з Генштабу (заради корупційної схеми з «Дзвоном»)", – сказав він.
Шабунін стверджує, що справа про його ухилення від служби була вигадана, а коли він почав розгортати підрозділ дронової ППО, то його наказом начальника Генштабу перевели в іншу бригаду.
"Перевели до комбрига, якого ДБР/ОГП підвісили кримінальним провадженням, і який виконував усі їхні вказівки. Наприклад, допомагав силовикам в стеженні, крадіжці мого мобільного та знятті інформації, не пускав мене на суди, малював вигадані СЗЧ, не реєстрував рапорти і багато іншого", – заявив він.
Рапорти на переведення Шабуніна ігнорували.
"Мені щиро шкода, що останній час моєї служби пройшов саме так. Я б міг послужити Силам Оборони значно ефективніше (і зробив для цього все можливе). Але вище керівництво бачило мою роль і місце в ЗСУ лише так", – сказав він.
Справа Віталія Шабуніна
21 лютого стало відомо, що ДБР вручило підозру колишньому командиру Віталія Шабуніна – командиру батальйону ТрО, куди він мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення. Шабунін тоді повідомляв, що комбату закидали те, що він хотів одержати вигоду нематеріального характеру в вигляді можливостей, які могли би виникнути завдяки Шабуніну.
Активіст стверджує, що в нього було погоджено "відрядження в НАЗК", і це розцінили як можливість не виконувати бойові завдання військової частини. Також Шабунін отримував грошове забезпечення – за його словами, мінімальне, і це, за версією слідства, призвело до збитків бюджету. Віталій пов'язав цю справу з тиском влади на комбата.
Потім Шабунін сказав, що його переводять з Харкова до іншої бригади на лінії бойового зіткнення. Це він також пов'язав з помстою від влади собі.
Наступного дня, 11 липня, в ЦПК повідомили про обшуки в родині Шабуніна та в нього самого за місцем несення служби в Харківській області. Організація стверджує, що слідчі дії відбулися без ухвали суду. Вони припустили, що справа стосується екскомандира Віталія – Віктора Юшка – та "відрядження до НАЗК".
"Ми вважаємо, що кілька днів тому Віталія навмисно перевели подалі від Києва/Харкова, щоб на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати", – сказали в ЦПК.
Того ж дня ДБР повідомило про оголошення підозри за ухилення від військової служби за шахрайство.
"Мобілізувавшись у 2022 році фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом «відряджень» перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині", – повідомили в ДБР.
Також, як стверджували, Шабуніна підозрюють у використанні машини, ввезеної в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії – без належного оформлення та за відсутності правових підстав. Сам Шабунін каже, що про машину в підозрі нічого немає.
Екскомбат Віктор Юшко ще раніше отримав запобіжний захід у вигляді застави в 60 000 грн. Слідство вважає, що він видавав накази про фіктивні відрядження Шабуніна.
15 липня Шабуніну обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
13 серпня в ЦПК заявили, що слідчі ДБР приїхали на місце служби Шабуніна для вручення йому оновленої підозри.