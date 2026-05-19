Шабунін демобілізувався: "Втративши більшу частину зору, я залишаю ЗСУ"

Голова правління “Центр протидії корупції” Віталій Шабунін повідомив про завершення служби в Збройних Силах. Він сказав, що втратив більшу частину зору.

У дописі в Telegram розповів, що служив у Силах оборони понад чотири роки: "половину з них – на Харківщині та Сході (зокрема в Дружківці), решту – у Харкові та Києві". На початку повномасштабної війни Шабунін був мобілізований як солдат, службу завершив у званні старшого сержанта.

Він переконаний, що на заваді офіцерському званню став тодішній міністр оборони Рустем Умєров.

"Було багато всього, але найбільше я пишаюсь вкладом у порятунок ключової бойової ІТ-системи ЗСУ (DELTA). Тоді її майже добила вливова генеральська група з Генштабу (заради корупційної схеми з «Дзвоном»)", – сказав він.

Шабунін стверджує, що справа про його ухилення від служби була вигадана, а коли він почав розгортати підрозділ дронової ППО, то його наказом начальника Генштабу перевели в іншу бригаду.

"Перевели до комбрига, якого ДБР/ОГП підвісили кримінальним провадженням, і який виконував усі їхні вказівки. Наприклад, допомагав силовикам в стеженні, крадіжці мого мобільного та знятті інформації, не пускав мене на суди, малював вигадані СЗЧ, не реєстрував рапорти і багато іншого", – заявив він.

Рапорти на переведення Шабуніна ігнорували.

"Мені щиро шкода, що останній час моєї служби пройшов саме так. Я б міг послужити Силам Оборони значно ефективніше (і зробив для цього все можливе). Але вище керівництво бачило мою роль і місце в ЗСУ лише так", – сказав він.

