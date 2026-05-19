Вчора РФ поранила трьох мешканців Чернігівщини

Двоє людей поранені у обласному центрі, ще один чоловік – у Корюківській громаді.

Вчора армія РФ атакувала Чернігівську область безпілотниками. Поранені троє людей.

Як написав начальник ОВА В’ячеслав Чаус, учора ввечері ворог атакував реактивними «геранями» Чернігів. Було два вибухи і влучання на території підприємства, там спалахнув бензовоз. Другий удар прийшовся по житловому сектору. Пошкоджені будинки і легковик. Постраждала 84-річна жінка і 58-річний чоловік. Їм надали допомогу на місці, вони лікуються амбулаторно.

У селах Любецької громади Чернігівського району пошкоджений будинок та автівка. У Городнянській громаді на території лісництва через удари «гербер» пошкоджений транспорт. У Ріпкинській громаді зайнялася вантажівка.

Фото: Нацполіція Результат російського обстрілу на Чернігівщині

Шишківку Корюківської громади знову атакували FPV-дрони. Зайнялася оселя, господарчі будівлі та мотоцикл. Поранений 45-річний господар.

За добу нарахували 50 обстрілів. Це 76 вибухів.