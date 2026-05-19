Вчора РФ поранила трьох мешканців Чернігівщини

Вчора армія РФ атакувала Чернігівську область безпілотниками. Поранені троє людей.
Як написав начальник ОВА В’ячеслав Чаус, учора ввечері ворог атакував реактивними «геранями» Чернігів. Було два вибухи і влучання на території підприємства, там спалахнув бензовоз. Другий удар прийшовся по житловому сектору. Пошкоджені будинки і легковик. Постраждала 84-річна жінка і 58-річний чоловік. Їм надали допомогу на місці, вони лікуються амбулаторно.
У селах Любецької громади Чернігівського району пошкоджений будинок та автівка. У Городнянській громаді на території лісництва через удари «гербер» пошкоджений транспорт. У Ріпкинській громаді зайнялася вантажівка.
Шишківку Корюківської громади знову атакували FPV-дрони. Зайнялася оселя, господарчі будівлі та мотоцикл. Поранений 45-річний господар.
За добу нарахували 50 обстрілів. Це 76 вибухів.