До трійки лідерів увійшли Ізраїль і Румунія.

У фіналі Євробачення, що відбувся вночі 17 травня, здобула перемогу болгарська представниця DARA з піснею Bangaranga. Українська виконавиця LELEKA стала дев'ятою – загалом вона отримала 221 бал.

LELEKA посіла 9 місце на Євробаченні

До першої трійки, крім Болгарії з 516 балами, увійшов Ізраїль (343) і Румунія (296). Загалом участь в фіналі брали 25 країн, а загалом у конкурсі – 35, повідомляє сайт Eurovision.ua.

Результати голосування на Євробаченні-2026

Національне журі України віддало найвищий бал – 12 – Мальті.

Окрім конкурсантки, на сцені Євробачення цьогоріч виступали ще дві українські – в якості запрошених гостей. Це переможниця конкурсу 2004 року Руслана й срібна призерка 2007 року VERKA SERDUCHKA.