Українські авторки візьмуть участь у найбільшому книжковому фестивалі Чехії

В програмі події – читання Маріанни Кіяновської, Анни Ґрувер та Оксани Стоміної

14-17 травня в Празі відбувається 31-й фестиваль “Світ книги”. Цьогоріч подія має дві фокусні теми, “Історія” та “Європа”. Форуміючи програму, організатори надихались “Книгою сміху й забуття” Мілана Кундери, зокрема, його висловом: “Боротьба людини проти влади — це боротьба пам'яті проти забуття”.

На 17 травня, завершальний день фестивалю, заплановані виступи українських авторок Маріанни Кіяновської, Анни Ґрувер та Оксани Стоміної.

В програмі фестивалю письменниць описано так:

“Кіяновська працює з пам'яттю та ритуальним повторенням, Грувер — з економним, сучасним висловом, Стоміна — з терміновим зображенням конкретної ситуації. Багатошарове ціле, в якому стикаються особисте та спільне”.