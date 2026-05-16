Українські авторки візьмуть участь у найбільшому книжковому фестивалі Чехії

В програмі події – читання Маріанни Кіяновської, Анни Ґрувер та Оксани Стоміної

У Празі триває найбільший книжковий ярмарок Чехії
Фото: "Світ книги"

14-17 травня в Празі відбувається 31-й фестиваль “Світ книги”. Цьогоріч подія має дві фокусні теми, “Історія” та “Європа”. Форуміючи програму, організатори надихались “Книгою сміху й забуття” Мілана Кундери, зокрема, його висловом: “Боротьба людини проти влади — це боротьба пам'яті проти забуття”.

На 17 травня, завершальний день фестивалю, заплановані виступи українських авторок Маріанни Кіяновської, Анни Ґрувер та Оксани Стоміної.

В програмі фестивалю письменниць описано так:

“Кіяновська працює з пам'яттю та ритуальним повторенням, Грувер — з економним, сучасним висловом, Стоміна — з терміновим зображенням конкретної ситуації. Багатошарове ціле, в якому стикаються особисте та спільне”.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
