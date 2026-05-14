Ольга Токарчук, Клаудія Дате, Гулівер Креґ та інші: події про культурну дипломатію на Книжковому Арсеналі

Цьогоріч в кількох програмах фестивалю відбудуться події, в центрі уваги яких – комунікація теми України різним аудиторіям за кордоном. Розповідаємо про найпомітніші з них.

28 травня 17:30 (Вулична сцена): Публічна розмова “Вояж, що триває. Як Сезон культури змінює сприйняття України у Франції”. Говоритимуть президентка Французького інститут Ева Нгуєн Бін, директор Українського інституту Володимир Шейко, письменник і військовослужбовець Артем Чапай, письменниця Жюльєт Донадьйо, правозахисник і військовослужбовець Максим Буткевич.

28 травня 18:30 (Літературна сцена): Публічна дискусія “Переклад як зустріч: українська та французька література як культурний міст”. Говоритимуть перекладч(к)і та автор(к)и Ярина Мельник, Елла Євтушенко, Любов Якимчук, Філіпп Робіне, Сара Полаччі.

29 травня 11:30 (Основна сцена): Публічна розмова “What Stands Between Ukrainian Books and Anglophone Market”. Говоритимуть британська консультантка у сфері видавничого бізнесу та дослідниця книжкових ринків Емма Шеркліф, письменник Андрій Курков, культурна менеджерка, літературна кураторка Марія Генкін, культурна менеджерка Катерина Казімірова.

29 травня 14:00 (Літературний сад): Дискусія “Від Києва до Берліна: українська література на німецькомовному ринку між видимістю та бар’єрами”. Говоритимуть німецький видавець Андре Штьор, перекладачка на німецьку Клаудія Дате.

30 травня 11:30 (Літературна сцена): Дискусія “Як популяризувати українську класику серед іноземців”. Спікер(к)ами будуть письменниця Кейт Цуркан, програмна менеджерка напряму “Література” Українського інституту Ольга Петришин, письменник Мирослав Лаюк, очільник Українського інституту Володимир Шейко.

30 травня 16:30 (Дискусійна сцена): Дискусія “Writing, scrivere, écrire про Україну. Досвід українських авторок, які пишуть іноземними мовами”. Говоритимуть письменниці Саша Довжик, Ярина Груша, Анна Корягіна.

30 травня 17:00 (Літературний сад): Розмова: “Присутність через класику: “Українська бібліотека” в Німеччині. Перекладачка Клаудіа Дате говоритиме із Нелею Ваховською.

31 травня 11:30 (Головна сцена): Розмова “Про нас для них: як говорити до іноземних авдиторій?” Говоритимуть журналістка Крістіна Бердинських, журналіст Гулівер Креґ, письменниця Євгенія Кузнєцова.

31 травня 15:00 (Літературна сцена): Дискусія “Як нам бути у світі?” за участі Володимира Єрмоленка, Наталії Терамае, Олени Стяжкіної, Катерини Яковленко.

31 травня 17:00 (Головна сцена): “Роззирнутися навколо”. Розмова про найбільші літературні події Центральної Європи про свої фокусні теми та регіони. Говоритимуть Думітру Круду (Revista Timpul, Молдова), Кшиштоф Чижевський (Фундація “Пограниччя”, Польща), Луціан Дан Теодоровічі (FILIT, Румунія).

Повну програму подій можна знайти на сайті Книжкового Арсеналу.