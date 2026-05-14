Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

Ольга Токарчук, Клаудія Дате, Гулівер Креґ та інші: події про культурну дипломатію на Книжковому Арсеналі

Фестиваль відбудеться 28-31 травня в Києві

CultHub
Ольга Токарчук, Клаудія Дате, Гулівер Креґ та інші: події про культурну дипломатію на Книжковому Арсеналі
Літературний фестиваль оголосив програму
Фото: Книжковий Арсенал

Цьогоріч в кількох програмах фестивалю відбудуться події, в центрі уваги яких – комунікація теми України різним аудиторіям за кордоном. Розповідаємо про найпомітніші з них.

28 травня 17:30 (Вулична сцена): Публічна розмова “Вояж, що триває. Як Сезон культури змінює сприйняття України у Франції”. Говоритимуть президентка Французького інститут Ева Нгуєн Бін, директор Українського інституту Володимир Шейко, письменник і військовослужбовець Артем Чапай, письменниця Жюльєт Донадьйо, правозахисник і військовослужбовець Максим Буткевич.

28 травня 18:30 (Літературна сцена): Публічна дискусія “Переклад як зустріч: українська та французька література як культурний міст”. Говоритимуть перекладч(к)і та автор(к)и Ярина Мельник, Елла Євтушенко, Любов Якимчук, Філіпп Робіне, Сара Полаччі.

29 травня 11:30 (Основна сцена): Публічна розмова “What Stands Between Ukrainian Books and Anglophone Market”. Говоритимуть британська консультантка у сфері видавничого бізнесу та дослідниця книжкових ринків Емма Шеркліф, письменник Андрій Курков, культурна менеджерка, літературна кураторка Марія Генкін, культурна менеджерка Катерина Казімірова.

29 травня 14:00 (Літературний сад): Дискусія “Від Києва до Берліна: українська література на німецькомовному ринку між видимістю та бар’єрами”. Говоритимуть німецький видавець Андре Штьор, перекладачка на німецьку Клаудія Дате.

30 травня 11:30 (Літературна сцена): Дискусія “Як популяризувати українську класику серед іноземців”. Спікер(к)ами будуть письменниця Кейт Цуркан, програмна менеджерка напряму “Література” Українського інституту Ольга Петришин, письменник Мирослав Лаюк, очільник Українського інституту Володимир Шейко.

30 травня 16:30 (Дискусійна сцена): Дискусія “Writing, scrivere, écrire про Україну. Досвід українських авторок, які пишуть іноземними мовами”. Говоритимуть письменниці Саша Довжик, Ярина Груша, Анна Корягіна.

30 травня 17:00 (Літературний сад): Розмова: “Присутність через класику: “Українська бібліотека” в Німеччині. Перекладачка Клаудіа Дате говоритиме із Нелею Ваховською.

31 травня 11:30 (Головна сцена): Розмова “Про нас для них: як говорити до іноземних авдиторій?” Говоритимуть журналістка Крістіна Бердинських, журналіст Гулівер Креґ, письменниця Євгенія Кузнєцова.

31 травня 15:00 (Літературна сцена): Дискусія “Як нам бути у світі?” за участі Володимира Єрмоленка, Наталії Терамае, Олени Стяжкіної, Катерини Яковленко.

31 травня 17:00 (Головна сцена): “Роззирнутися навколо”. Розмова про найбільші літературні події Центральної Європи про свої фокусні теми та регіони. Говоритимуть Думітру Круду (Revista Timpul, Молдова), Кшиштоф Чижевський (Фундація “Пограниччя”, Польща), Луціан Дан Теодоровічі (FILIT, Румунія). 

Повну програму подій можна знайти на сайті Книжкового Арсеналу.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies