Культура

На Євробаченні-2026 визначилися перші 10 фіналістів

У першому півфіналі українські глядачі не голосували.

Ведучі Євробачення-2026 Вікторія Сваровськи та Міхаель Островськи
Фото: EPA/UPG

У Відні офіційно розпочався 70-ий пісенний конкурс Євробачення. 15 країн змагались за 10 місць у гранд-фіналі.

Україна за жеребом потрапила до другого півфіналу, тож у глядацькому голосуванні наша країна поки участі не брала.

За спільним рішенням телеаудиторії та професійних національних журі до фіналу потрапили представники Греції, Фінляндії, Бельгії, Швеції, Молдови, Ізраїлю, Сербії, Хорватії, Литви та Польщі. Не виступлять у суботу і не претендуватимуть на "Кришталевий мікрофон" Естонія, Грузія, Чорногорія, Португалія і Сан-Марино. 

Другий півфінал, у якому виступить українська співачка Leleka з піснею Ridnym відбудеться у четвер, 14 травня. Фінальний концерт за участі 20 переможців півфіналів, країн "великої четвірки" і господарки Австрії заплановано на суботу, 16 травня.

П'ять країн - Словенія, Ірландія, Нідерланди, Ісландія та Іспанія - бойкотують Євробачення через участь Ізраїлю. Три з них вирішили навіть не транслювати конкурс.

