У Болгарії проведуть акцію проти виступу російського скрипаля Вадима Рєпіна

14 травня в Софійській філармонії запланований виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна, відомого своєю пропутінською позицією. Активісти звернули увагу на запланований концерт ще в березні, втім жодної реакції з боку організаторів не було.

В день виступу перед будівлею філармонії заплановано акцію Болгарської спілки художників і музикантів. Захід підтримує місцева партія Болгарський земледільницький народний союз. Як зазначено в зверненні, розміщеному на сайті партії: “Ми не можемо змиритися з тим, що Софійська філармонія надає платформу для виступів скрипаля Путіна, поки Росія вбиває українських артистів, руйнує театри, музеї та пам’ятки культури”.

Вадим Рєпін – російський скрипаль, що живе в Швейцарії та Італії, ніколи не засуджував агресію Росії проти України. У 2022-му році він отримав звання народного артиста РФ, також протягом років повномасштабного вторгнення Росії проти України виступав з Державним кремлівським оркестром. Одружений зі Світланою Захаровою, примою Большого театру та екс-депутаткою російської Держдуми від партії “Єдіная Росія”.

Раніше Маннгаймська філармонія та Симфонічний оркестр Палм-Біч у Флориді скасовували виступи Рєпіна через його позицію. Виступ у Софії планують провести попри те, що Посольство України в Болгарії направило ноту Надії Нейнській, виконуючій обов'язки міністра закордонних справ. Болгарське видання Faktor.bg повідомляє, що українська сторона не отримала відповіді на звернення.

Крім того із закликом про скасування концерту виступала Асоціація українських організацій у Болгарії "Мати Україна". У своєму зверненні до європейських інституцій, серед яких віце-президент Європейського парламенту Піні Пічерно, Верховний представникові Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Кає Каллас, голова Комітету Європейського парламенту з культури та освіти Неллі Рілл, європейський комісар з питань молоді, культури та спорту Гленн Мікаллеф та голова Представництва Європейської комісії в Болгарії Йорданка Чобанова, висловила "стурбованість щодо російських гібридних операцій проти Болгарії та Європи, включаючи використання так званої "м'якої сили"". Про це повідомляє організація Arts Against Aggression.