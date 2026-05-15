В Болгарії активісти протестували проти виступу російського скрипаля Вадима Рєпіна

Акція відбулась перед Софійською філармонією 14 травня, в день концерту музиканта

Учасники акції проти виступу російського скрипаля в Софії
Фото: Factor.bg

Протестувальники несли болгарські, українські та європейські прапори. Також були плакати, на яких зображена скрипка, з якої капає кров, на фоні руйнувань, спричинених Росією в Україні – символ співучасті приїжджого скрипаля до режиму в Москві, що вчиняє військові злочини. На одному з плакатів був напис "Путін – вбивця, Рєпін – спільник", повідомляє болгарське видання Factor.bg.

Вадим Репін був удостоєний звання "народний артист Росії" від Володимира Путіна в квітні 2022 року. Його дружина, прима Большого театру та екс-депутатка російської Держдуми від партії “Єдіная Росія” Світлана Захарова. 

Фото: Factor.bg
Як розповідає Factor.bg, між протестувальниками та відвідувачами концерту виникло кілька суперечок. 

Подія організував Болгарський земледільницький народний союз за підтримки міжнародної організації Arts Against Aggression. До неї приєдналися представники Асоціації українських організацій у Болгарії "Мати Україна".

