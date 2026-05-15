В Болгарії активісти протестували проти виступу російського скрипаля Вадима Рєпіна

Акція відбулась перед Софійською філармонією 14 травня, в день концерту музиканта

Протестувальники несли болгарські, українські та європейські прапори. Також були плакати, на яких зображена скрипка, з якої капає кров, на фоні руйнувань, спричинених Росією в Україні – символ співучасті приїжджого скрипаля до режиму в Москві, що вчиняє військові злочини. На одному з плакатів був напис "Путін – вбивця, Рєпін – спільник", повідомляє болгарське видання Factor.bg.

Вадим Репін був удостоєний звання "народний артист Росії" від Володимира Путіна в квітні 2022 року. Його дружина, прима Большого театру та екс-депутатка російської Держдуми від партії “Єдіная Росія” Світлана Захарова.

Фото: Factor.bg Учасники акції проти гастролей російського музиканта в Софії

Як розповідає Factor.bg, між протестувальниками та відвідувачами концерту виникло кілька суперечок.

Подія організував Болгарський земледільницький народний союз за підтримки міжнародної організації Arts Against Aggression. До неї приєдналися представники Асоціації українських організацій у Болгарії "Мати Україна".