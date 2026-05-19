Через ранкову атаку дронами на Сумщині загинули двоє цивільних (оновлено)

Сьогодні, 19 травня, російська армія атакувала Глухівську громаду на Сумщині. Загинули двоє людей. У ОВА кажуть про чотирьох поранених.

Про це повідомили у обласній прокуратурі, а також написав у телеграмі начальник ОВА Олег Григоров.

Оновлення. За даними Григорова, поранених є четверо, вони госпіталізовані.

Близько 10:00 год ворог атакував, за попередніми даними, двома безпілотниками цивільну інфраструктуру в Глухівській громаді Шосткинського району. Загинули двоє цивільних, також двоє людей поранено.

Пошкоджені адміністративні будівлі та багатоповерхівки.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 та 2 ст. 438 КК України).