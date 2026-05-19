«Дробили» через 530 ФОПів: правоохоронці заявили про викриття мережі секонд-хендів на несплаті податків

Збитки для держави оцінені у 38 млн гривень. Після перевищення допустимих лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, як цього вимагає закон.

Бюро економічної безпеки заявило про викриття масштабної схеми дроблення бізнесу у сфері роздрібної торгівлі секонд-хендом. Для мінімізації податкових зобов’язань діяльність мережі магазинів оформлювали на понад 530 підконтрольних  ФОПів, які працювали на спрощеній системі оподаткування. Орієнтовні втрати бюджету становлять понад 38,6 млн грн.

Слідством встановлено, що мережа секонд-хендів фактично діяла як єдина компанія з централізованим управлінням та спільним контролем фінансово-господарської діяльності.

Однак офіційно продаж товарів здійснювали через десятки ФОПів, зареєстрованих у різних регіонах України. Після перевищення допустимих лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, як цього вимагає закон. Натомість їх продовжували використовувати для дроблення бізнесу та зменшення податкового навантаження.

Аналітики встановили, що протягом 2023–2025 років до реалізації схеми залучили 23 ФОПів, через яких здійснили фінансові операції на понад 231 млн грн. За попередніми підрахунками, унаслідок таких дій бюджет міг недоотримати понад 38,6 млн грн ПДВ.

Детективи БЕБ провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей - за місцями здійснення господарської діяльності, проживання фігурантів та у приміщеннях, які могли використовуватись для координації роботи торговельної мережі.

Серед вилученого  - носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки, яка може свідчити про системне дроблення бізнесу та використання підконтрольних підприємців для мінімізації податків.

Досудове розслідування триває.

