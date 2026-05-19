Співачка Шакіра відсудила в іспанського уряду 55 мільйонів євро податків

Історія з незаконним стягненням частини доходів зірки тягнулася з 2011 року.

Шакіра
Фото: ЕРА/UPG

Верховний суд Іспанії постановив повернути колумбійській співачці Шакірі 55 мільйонів євро, які були стягнені з неї податковими органами країни.

Як пише BBC, служителі Феміди зняли із зірки звинувачення в порушенні законодавства на основі того, що уряд не зміг довести її податкове резидентство на момент 2011 року.

За іспанськими законами, платити податок на дохід потрібно у тому випадку, якщо час проживання на території держави за календарний рік складає 183 дні. Чиновникам вдалося знайти докази лише 163 днів перебування Шакіри у Барселоні, де вона мешкала разом з колишнім футболістом Жераром Піке.

Співачці мають виплатити не лише саму суму податку та штрафних санкцій, але й моральну компенсацію. Шакіра стверджувала, що витратила вісім років на те, щоб припинити кампанію зі знищення її репутації, через що постражало її здоров'я та добробут родини.

Колумбійка вже не вперше має справу з іспанськими податківцями: у 2023 році, коли прокурори вимагали для неї ув'язнення на вісім років та мільйонних штрафів, їй вдалося домовитися у позасудовому порядку про виплату понад 7,5 мільйонів євро для зняття обвинувачень.

