Трамп заявив, що відкладає заплановані атаки по Ірану

Дональд Трамп заявив, що США не завдаватимуть запланованого удару по Ірану, який планувався вже 19 травня, оскільки тривають інтенсивні дипломатичні переговори за участю ключових лідерів країн Близького Сходу.

Про це передає Суспільне, цитуючи заяву Трампа, яку він опублікував в соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, переговори можуть призвести до укладення нової угоди щодо ядерної програми Ірану. Він зазначив, що потенційна домовленість передбачатиме повну відмову Ірану від розробки ядерної зброї.

Рішення про відтермінування удару, як заявив Трамп, ухвалене з поваги до позиції союзників і в очікуванні дипломатичного результату.

Попри це, президент США додав, що американські збройні сили залишаються у стані повної готовності та можуть відновити планування операції у будь-який момент, якщо переговори не призведуть до прийнятної угоди.