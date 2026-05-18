Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сі попередив Трампа, що "тайванське питання" є вирішальним для відносин між США і Китаю
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов'язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Трамп заявив, що відкладає заплановані атаки по Ірану

Тривають перемовини щодо нової угоди, пов'язаної з ядерною програмою Ірану.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп заявив, що США не завдаватимуть запланованого удару по Ірану, який планувався вже 19 травня, оскільки тривають інтенсивні дипломатичні переговори за участю ключових лідерів країн Близького Сходу.

Про це передає Суспільне, цитуючи заяву Трампа, яку він опублікував в соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, переговори можуть призвести до укладення нової угоди щодо ядерної програми Ірану. Він зазначив, що потенційна домовленість передбачатиме повну відмову Ірану від розробки ядерної зброї. 

Рішення про відтермінування удару, як заявив Трамп, ухвалене з поваги до позиції союзників і в очікуванні дипломатичного результату.

Попри це, президент США додав, що американські збройні сили залишаються у стані повної готовності та можуть відновити планування операції у будь-який момент, якщо переговори не призведуть до прийнятної угоди.

  • Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати та Ізраїль ведуть активну підготовку до можливого відновлення ударів по Ірану вже цього тижня. Як пише NYT, нинішня підготовка є найбільш масштабною з моменту припинення вогню минулого місяця.
