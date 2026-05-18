Сі попередив Трампа, що "тайванське питання" є вирішальним для відносин між США і Китаю
"Талібан" схвалив визнання дитячих шлюбів в Афганістані

Лідер "Талібану" схвалив документ під назвою "Принципи роздільного проживання подружжя".

Фото: ЕРА/UPG

Угруповання "Талібан", яке контролює владу в Афганістані, затвердило нові правила, що дозволяють укладання шлюбів із неповнолітніми. 

Про це повідомляє афганське незалежне медіа Amu TV.

Йдеться про документ під назвою "Принципи роздільного проживання подружжя", який був схвалений лідером руху Хібатуллою Ахундзадою.

Згідно з оприлюдненими положеннями, "мовчання" незайманої жінки після досягнення статевої зрілості може розцінюватися як згода на шлюб. Водночас аналогічне правило не застосовується до юнаків або жінок, які вже були у шлюбі.

Документ також розширює повноваження батьків та інших родичів у питаннях укладання шлюбів із неповнолітніми. Зокрема, у випадках, коли шлюб укладається не батьком або дідом дитини, він може вважатися чинним за умови "соціальної сумісності" та належного розміру посагу.

За даними Amu TV, дівчина зможе оскаржити такий шлюб лише після досягнення статевої зрілості й виключно через судове рішення.

