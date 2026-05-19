У Каліфорнії троє людей були вбиті через стрілянину в мечеті

В ісламському центрі Сан-Дієго у штаті Каліфорнія двоє юнаків з вогнепальною зброєю напали на відвідувачів мечеті. Внаслідок стрілянини загинули троє людей.

Як пише BBC, нападниками були хлопці 17 і 19 років. Правоохоронці знайшли їхні тіла в автомобілі, припаркованому неподалік від місця теракту. Обидва померли від завданих самим собі поранень.

Напад стався напередодні одного з мусульманських свят. Поліція заявила, що один із убитих - охоронець ісламського центру. Одразу після початку стрілянини ісламські школи поблизу мечеті застосували протокол локдауну, дітей вивели в безпечне місце.

Основним мотивом вчинення теракту вважають прояв ненависті на релігійному підґрунті. Президент США Дональд Трамп назвав злочин "жахливою ситуацією" і пообіцяв вивчити обставини того, що сталося, і надати рішучу відповідь.