Сили оборони уразили НПЗ “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” та НПС “Ярославль-3”

Масштаби збитків уточнюються.

Фото: Генштаб

Уражено НПЗ “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” та НПС “Ярославль-3”, повідомляє Генштаб ЗСУ. 

18 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” у Кстово (Нижньогородська обл., рф). Зафіксовано пожежу на території підприємства. 

НПЗ “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Потужність переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, що використовується для забезпечення потреб російських окупаційних військ.

Також, 19 травня, уражено нафтоперекачувальну станцію “Ярославль-3” у районі населеного пункту Семибратово Ярославської області Росії. Ступінь завданих збитків уточнюється.

