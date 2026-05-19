​Сили оборони уразили понтонно-мостові переправи на Донеччині та пункти управління БПлА на Херсонщині та Сумщині

Також уражено командно-спостережний пункт в районі Тьоткіного на Курщині

18 травня підрозділи Сил оборони уразили командно-спостережний пункт росіян в районі Тьоткіного Курської області РФ, а також його пункти управління безпілотниками в районах Олександрівки Херсонської області та Біловодів на Сумщині.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, уражено дві понтонно-мостові переправи ворога на окупованій частині Донецької області.

Також українські воїни били по зосередженнях живої сили противника у районах Січневого Дніпропетровської області та Родинського на Донеччині.

"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії Росії проти України", - наголосили а Генштабі.