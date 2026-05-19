Апеляція ВАКС 21 травня розгляне скаргу на запобіжний захід Єрмаку

У суді нагадали, що здійснення фото-, відеозйомки та прямої трансляції засідання можливе лише після ухвалення відповідного рішення.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду в четвер, 21 травня, розгляне скаргу на призначення запобіжного заходу ексочільнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"21 травня 2026 року, о 13:10 відбудеться судове засідання з розгляду апеляційної скарги захисника на ухвалу слідчого судді ВАКС від 14.05.2026, якою до колишнього Керівника Офісу президента України застосовано запобіжний захід", - йдеться в повідомленні.

У ВАКС зазначили, що з огляду на обмежену кількість місць у залі судових засідань просять представників медіа прибувати завчасно.

Також суд нагадав про вимоги законодавства під час роботи у залах судових засідань.

"Ще раз наголошуємо, що відповідно до ст. 27 КПК України проведення фото-, відеозйомки та прямої трансляції судового засідання можливе лише після ухвалення судом відповідного рішення та оголошення головуючим дозволу на трансляцію. Сам факт подання клопотання, присутність у залі судових засідань або відкритий характер судового процесу не надають автоматичного права на проведення прямої трансляції. Клопотання про проведення трансляції судового засідання, підписане кваліфікованим електронним підписом, може бути надіслане на офіційну електронну адресу Апеляційної палати ВАКС або подане через канцелярію суду чи судового розпорядника до початку судового засідання", - наголосили в ВАКС.

Підозра Єрмаку

11 травня НАБУ оголосило підозру ексголові Офісу президента за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Справа стосується побудови котеджного містечка “Династія” у Козині, першу інформацію про яке журналісти Bihus.info опублікували ще в липні 2025-го. Слідчі з’ясували, що ТОВ “Блум-девеломпент”, часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі в Козині. Після того, як Чернишов став головою Київської ОДА, він передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва "Династія".

Чернишов, за інформацією слідства, сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував "Династію". При цьому будівництво запланували аж на 8 га – на вдвічі більшій території. В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва "Династії" фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча. Орієнтовно тоді ж до проєкту залучили учасника R2 (резиденція – 2) – ймовірно, Андрія Єрмака.

У червні 2021 року розпочали будівництво і почали легалізацію коштів, частина з яких була отримана за рахунок злочинної схеми в “Енергоатомі”. В 2024 учасники проєкту почали шукати способи узаконити кошти, витрачені на "Династію". В липні 2025 для уникнення викриття схеми відмивання коштів і через вручення Чернишову підозри Міндіч вирішив законсервувати будівництво.

Наступного дня після Єрмака підозри по цій справі отримали ще шестеро людей, зокрема - Олексій Чернишов.

Єрмак відкидає звинувачення.

12 і 13 травня суд слухав аргументи сторін для обрання запобіжного заходу. САП просила про утримання під вартою з заставою в 180 млн, захист – відмову від обрання або ж призначення лише застави. У четвер суддя оголосив рішення – утримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн. Єрмака арештували одразу після цього.

18 травня він вийшов під заставу. За інформацією УП, кошти внесли сім фізичних і сім юридичних осіб. Серед фізичних – Сергій Ребров, Роза Тапанова, Володимир Петров.