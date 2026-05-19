Reuters: група російських військових перед відправкою в Україну пройшла секретну підготовку в Китаї

Навчання переважно стосувалися використання дронів. Водночас розвідка повідомляє про навчання сотень китайських військових у Росії.

Китайська армія, ілюстративне фото
Фото: armyinform.com.ua

Близько 200 російських військових наприкінці 2025 року пройшли секретну підготовку в Китаї, після чого частина з них повернулася до участі у війні проти України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три європейські розвідувальні служби та документи, які опинилися в розпорядженні агентства.

За даними видання, навчання переважно стосувалися використання дронів. Їх проводили на військових об’єктах у Пекіні та Нанкіні відповідно до російсько-китайської угоди, підписаної 2 липня 2025 року високопосадовцями армій обох країн.

Документ передбачав підготовку близько 200 російських військових у Китаї, а також навчання сотень китайських військових у Росії. Джерела агентства стверджують, що приблизно така кількість росіян дійсно пройшла тренування.

Один із представників європейської розвідки заявив Reuters, що така співпраця свідчить про значно глибше залучення Китаю до війни в Європі, ніж вважалося раніше, адже йдеться про підготовку військових, які потім беруть участь у бойових діях в Україні.

Міністерства оборони Росії та Китаю не відповіли на запити Reuters щодо цієї інформації. У МЗС Китаю заявили агентству, що Пекін «послідовно дотримується об’єктивної та неупередженої позиції» щодо війни в Україні та «сприяє мирним переговорам».

Втім варто зауважити, що Китай і Росія оголосили про «безмежне» стратегічне партнерство ще перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну у 2022 році. Пекін також став одним із ключових покупців російських енергоносіїв після західних санкцій.

