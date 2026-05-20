Сі попередив Трампа, що "тайванське питання" є вирішальним для відносин між США і Китаю
Суспільство / Війна

Вдень Росія атакувала Україну 84 ударними БпЛА, 75 з них – знищила ППО

Сьогодні вдень РФ запустила по Україні 84 ударні БпЛА. Сили ППО знешкодили 75 безпілотників. Зафіксовані влучання.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Сьогодні, 20 травня (з 08.30 по 17:00) противник атакував 84-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами типу "Пародія", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 17.00, Силами ППО збито 75 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія" на сході, півночі та півдні країни.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

